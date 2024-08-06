Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'ın Türkiye genelinde erişime kapatıldığı duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile yayın yasağı getirilen Instagram’ın Türkiye temsilcisi yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız.” dedi. Toplantıda Instagram yetkilisinin ilk savunması da belli oldu.
BTK'nın popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu dün META şirketinin yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Uraloğlu toplantı sonrası "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META'nın yaptığı savunma da ortaya çıktı.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK'nın 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirdiği Instagram'ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" demişti. Bakan Uraloğlu Instagram'ın engelinin kaldırılmasına ilişkin son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Toplantıya, Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı. Görüşmede, META'ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusunda uyarılar yapıldı.
Milliyet'in haberine göre META yetkilileri, ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.
Uraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. META, PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktı.
Türkiye'nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi şirkete sunuldu. Ancak terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram için açıklamada bulundu.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Instagram konusundaki son değerlendirmesi şu şekilde: "İki toplantı yapıldı. Hassasiyetlerimizi anlattık anlatıyoruz. Bir şirket düşünün onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Biz bazı taleplerimizde şirketimizin kuralları, bulunduğu ülkenin kuralları diyorlar. Siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz.
Bu ülkenin kanun kuralları var, uymak zorundasınız. Haniye ile ilgili taziye paylaşımlarına izin verilmiyor. Kanunlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Onları sonuna kadar savunacağız. Ciddi aşama kaydettik. Bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi istiyorum. Talepler karşılanırsa erişim açılır. Yasakçı yaklaşım içinde olmadık olmayacağız. Ya engel getiriyor ya da blokluyorlar. Ne kadar haklı işlem yaptığımızı çok net şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Geri döndükleri an, sıkıntı yok denildiğinde açılmış olacak.
Erişimi engelleme uyarılarını dikkate almamış olmamaları. Bu platform diyor ki Hamas terör örgütüdü, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız."