Bu ülkenin kanun kuralları var, uymak zorundasınız. Haniye ile ilgili taziye paylaşımlarına izin verilmiyor. Kanunlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Onları sonuna kadar savunacağız. Ciddi aşama kaydettik. Bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi istiyorum. Talepler karşılanırsa erişim açılır. Yasakçı yaklaşım içinde olmadık olmayacağız. Ya engel getiriyor ya da blokluyorlar. Ne kadar haklı işlem yaptığımızı çok net şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Geri döndükleri an, sıkıntı yok denildiğinde açılmış olacak.