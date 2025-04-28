İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi. Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? 2025 MEB İOKBS meb.gov.tr sınav sonuç tarihi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Nisan'da düzenlenen İOKBS sınavı nedeniyle öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan bursluluk sınavı bu yıl yine heyecan yarattı. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.
İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum bilgisi tarihlerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.
İOKBS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir tarih açıklaması gelmedi.
Ancak geçen yıl 21 Nisan'da uygulanan İOKBS soruları ve cevapları, sınavdan bir gün sonra 22 Nisan saat 17.44'te yayımlanmıştı.
Buna göre, 2025 yılı Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 28 Nisan 2025 Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.
Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden yayımlanacak.
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