Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı 81 ilde düzenlendi. Saat 10.00’da başlayan sınav 11.40’da tamamlandı. Öğrencilere 80 soruyu cevaplamaları için 100 dakika süre verildi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf bursluluk sonuçları için geri sayım da başladı. Peki 2025 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi.

1 /6 2025 Bursluluk Sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik gerçekleştirilene İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2053 İOKBS) MEB tarafından yapıldı. Şimdi gözler İOKBS sonuç tarihinde. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /6 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü 81 ilde düzenlendi. Bursluluk sınavına saat 10.00’da giriş yapan öğrenciler 11.40 itibarıyla çıkış yapmaya başladı. 5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 soru, 8’nci sınıf örğencilerine ise Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru ve 9,10,11’nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru soruldu.

3 /6 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek. MEB 2025 bursluluk sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

4 /6 İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK? Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

5 /6 Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.