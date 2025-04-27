İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilere MEB tarafından burs veriliyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere aylık belirlenen tutarda ödeme yapılacak. Bursluluk sınavı taban puanları da sınavı katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak konusu. Peki, 2025 Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan yapmak gerekiyor? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11’nci sınıf İOKBS kaç netle kazanılır? İşte bursluluk sınavı hesaplama formülü...
MEB bursluluk sınavı İOKBS burs hakkı kaç puanla kazanılır? sorusu mer ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar için bursluluk sınavı puan hesaplaması İOKBS’ye giren öğrenciler tarafından merak konusu. Sınavın ardından İOKBS bursu almak için kaç puan gerekiyor? Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? sorularının yanıtı araştırılıyor. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. İşte geçmiş yılların MEB 5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf bursluluk sınav puanı hesaplama formülü.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir. Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve Toplam Ağırlıklı Standart Puanları, En Küçük Toplam Ağırlıklı Standart Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecek.
MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Bursluluk Sınavı (İOKBS) puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. MEB tarafından Bursluluk sınavı taban puanlarına dair resmi bir duyuru gelmedi. Ancak daha önceki yılların bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:
GEÇMİŞ YILLARIN İOKBS BURSLULUK PUANLARI
Geçmiş yılların puanlarına göre 5. Sınıf bursluluk puanları
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
Geçmiş yılların puanlarına göre 6. Sınıf bursluluk puanları
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Geçmiş yılların puanlarına göre 7. Sınıf bursluluk puanları
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
Geçmiş yılların puanlarına göre 8. Sınıf bursluluk puanları
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
9., 10., 11. sınıf İOKBS bursluluk puanı
Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. Bursluluk sınavı taban puanlarına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak geçmiş yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;
Geçmiş yılların puanlarına göre 9. sınıf bursluluk puanları
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
Geçmiş yılların puanlarına göre 10. sınıf bursluluk puanları
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
Geçmiş yılların puanlarına göre 11. sınıf bursluluk puanları
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037