iOS 18, Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi güncellemesi. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak ve bize neler sunacak? Gelin birlikte inceleyelim.
Eylül ayında kapılarını açacak olan iOS 18, iPhone deneyiminizi baştan aşağıya değiştirecek. Yapay zeka destekli özellikler, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve daha birçok yenilik ile iOS 18, günlük yaşamınızı kolaylaştırırken aynı zamanda size daha keyifli bir deneyim sunacak. İşte iOS 18 ile hayatınıza gelecek yenilikler...
Doğal Dil Komutları: Siri'ye daha karmaşık ve doğal dilde komutlar vererek, daha geniş bir yelpazede görevleri yerine getirebilirsiniz. Örneğin, "Bugün için ilginç bir tarih mi var?" diye sorabilir veya "Yarınki toplantım için bir sunum oluştur" diyerek Siri'den yardım alabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş Yardımcı: ChatGPT sayesinde Siri, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabilir. Örneğin, sıkça ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlayarak size hızlı erişim sağlayabilir veya ilgi alanlarınıza uygun haberleri önerebilir.
iOS 18, iPhone kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yeniliklerden biri de, Tap to Cash özelliği. Bu özellik sayesinde, artık iki iPhone'u birbirine dokundurarak kolayca para transferi yapabileceksiniz. Tap to Cash, Apple Pay'in sunduğu bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, iki iPhone kullanıcısı cihazlarını birbirine dokundurarak anında para transferi yapabilir. Bu işlem, NFC (Near Field Communication) teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. Yani, iki cihazın birbirine yakın olması yeterli.
iOS 18, iPhone deneyimini baştan aşağıya değiştiren bir dizi yenilik sunuyor. Bu yeniliklerin merkezinde ise yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri yer alıyor.
iOS 18'deki Siri geliştirmeleri, kullanıcı deneyimini gerçekten bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Özellikle günlük rutinleri otomatikleştirme özelliği, kullanıcıların zaman kazanmasına ve daha verimli olmasına yardımcı olacak.
iOS 18 ile gelen Akıllı Silme özelliği, cihazınızın depolama alanını düzenlemenizi otomatikleştiriyor. Yapay zeka destekli bu özellik, hangi uygulamaları ne sıklıkla kullandığınızı, hangi mesajları sakladığınızı ve hangi dosyaların eski olduğunu analiz ederek, güvenle silebileceğiniz öğeleri belirliyor. Böylece, siz manuel olarak dosya silmekle uğraşırken, cihazınız arka planda optimize edilerek daha hızlı ve daha sorunsuz çalışmaya devam ediyor.
iOS 18 ile birlikte hayatımıza giren Genmoji özelliği, emoji dünyasında yepyeni bir çığır açıyor. Bu özellik sayesinde artık standart emojilerle yetinmek zorunda kalmayacak. Kendimize özel, benzersiz emoji karakterleri oluşturabileceksiniz.
iOS 18'in bu yeni özellikleri, hem öğrenciler hem de profesyoneller için oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Notlar uygulamasına eklenen matematik denklemi çözme özelliği, öğrencilerin ödevlerini yaparken veya profesyonellerin iş hesaplamalarını yaparken büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle karmaşık denklemleri çözmek için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltacaktır.
Sesli Notları Yazıya Dökme: Toplantı tutanakları, fikir notları veya ders notları gibi sesli kayıtları yazıya dökmek oldukça zaman alıcı bir işlemdi. Bu yeni özellik sayesinde, sesli notlar otomatik olarak yazıya çevrilecek ve böylece daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışılacak.
Apple'ın uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, özellikle doğa yürüyüşü, kamp veya uzak bölgelerde yaşayanlar için bir devrim niteliğinde. Bu özellik sayesinde, hücresel ağın erişemediği yerlerde bile iletişim kopukluğu yaşanmayacak.
Apple Intelligence, iPhone'unuza entegre edilen ve cihazınızla etkileşim kurma şeklinizi kökten değiştirecek yeni bir yapay zeka ve makine öğrenimi sistemi. Bu sistem sayesinde iPhone'unuz, sizi daha iyi anlayacak, ihtiyaçlarınızı öngörebilecek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.
Apple'ın duyurduğu Göz Takibi özelliği, teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası. Bu özellik, fiziksel engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve onlara daha bağımsız bir yaşam sunacak.