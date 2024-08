iOS 18, iPhone kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yeniliklerden biri de, Tap to Cash özelliği. Bu özellik sayesinde, artık iki iPhone'u birbirine dokundurarak kolayca para transferi yapabileceksiniz. Tap to Cash, Apple Pay'in sunduğu bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, iki iPhone kullanıcısı cihazlarını birbirine dokundurarak anında para transferi yapabilir. Bu işlem, NFC (Near Field Communication) teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. Yani, iki cihazın birbirine yakın olması yeterli.