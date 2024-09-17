Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

Fotoğraflar

Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.