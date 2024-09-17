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iOS 18 güncellemesi hangi telefon modellerine geldi? iOS 18 özellikleri neler?

14:05 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:05 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Hangi iPhone modelleri yükleyebilecek?</p>
iOS 18 güncellemesi yayınlandı: Hangi iPhone modelleri yükleyebilecek?

Apple, kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi iOS 18 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme sonrası iOS 18 güncellemesi alacak ve alamayacak telefonlar sorgulanmaya başlandı. Peki iOS 18 güncellemesini hangi iPhone modelleri destekliyor? iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? İşte iOS 18 yenilikler, güncelleme gelecek modeller

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Apple iOS 18 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme iPhone XR'dan itibaren iPhone 15 serisine kadar olan modellere yüklenebilecek. Yapay zeka destekli özellikler, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve daha birçok yenilik ile iOS 18, günlük yaşamınızı kolaylaştırırken aynı zamanda size daha keyifli bir deneyim sunacak. İşte iOS 18 ile hayatınıza gelecek yenilikler...

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iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

Apple Intelligence

Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.

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Yazma, odak ve iletişim

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.


Birbirinden renkli görseller

Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

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Siri için yeni bir çağın başlangıcı

Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

Kişiselleştirme

Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme

Uygulama simgeleri için yeni görünüm

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.


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Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

Fotoğraflar

Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.

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Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin

Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.


Karşınızda yeni Öne Çıkanlar özelliği

Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.1


Yeniden tasarlanmış daha akıllı bir Okuyucu

İçindekiler tablosu ve geniş özet sayesinde, bir makalenin tümünü okumadan önce özüne hakim olun.

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Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.


Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.


RCS mesajlaşma desteği

RCS (Rich Communication Services) mesajları, iMessage kullanmayanlar için daha zengin medya içeriklerinin yanı sıra “iletildi” ve “okundu” bilgileri sunuyor.

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iOS 18 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde;

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

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iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

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iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

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iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

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iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

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iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

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iOS 18 güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak?


Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu.



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