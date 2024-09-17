Apple, kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi iOS 18 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme sonrası iOS 18 güncellemesi alacak ve alamayacak telefonlar sorgulanmaya başlandı. Peki iOS 18 güncellemesini hangi iPhone modelleri destekliyor? iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? İşte iOS 18 yenilikler, güncelleme gelecek modeller
Apple iOS 18 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme iPhone XR'dan itibaren iPhone 15 serisine kadar olan modellere yüklenebilecek. Yapay zeka destekli özellikler, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve daha birçok yenilik ile iOS 18, günlük yaşamınızı kolaylaştırırken aynı zamanda size daha keyifli bir deneyim sunacak. İşte iOS 18 ile hayatınıza gelecek yenilikler...
iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ
Apple Intelligence
Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.
Yazma, odak ve iletişim
Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.
Birbirinden renkli görseller
Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.
Siri için yeni bir çağın başlangıcı
Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.
Kişiselleştirme
Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme
Uygulama simgeleri için yeni görünüm
Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.
Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme
Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.
Denetimler galerisi
Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.
Fotoğraflar
Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.
Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin
Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.
Karşınızda yeni Öne Çıkanlar özelliği
Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.1
Yeniden tasarlanmış daha akıllı bir Okuyucu
İçindekiler tablosu ve geniş özet sayesinde, bir makalenin tümünü okumadan önce özüne hakim olun.
Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları
Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.
Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun
Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.
RCS mesajlaşma desteği
RCS (Rich Communication Services) mesajları, iMessage kullanmayanlar için daha zengin medya içeriklerinin yanı sıra “iletildi” ve “okundu” bilgileri sunuyor.
iOS 18 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde;
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)
iOS 18 güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak?
Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu.