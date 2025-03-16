Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Apple alarma geçti: Güvenliğiniz risk altında olabilir! iPhone sahipleri hemen o güncellemeyi yapmalı

Apple alarma geçti: Güvenliğiniz risk altında olabilir! iPhone sahipleri hemen o güncellemeyi yapmalı

14:0416/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Güvenlik açığı alan iPhone'ları Apple açıkladı.</p>
Güvenlik açığı alan iPhone'ları Apple açıkladı.

Apple , iPhone XS ve sonraki modellere sahip Kullanıcılar, tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle acil yazılım geliştirmeleri konusunda uyardı. Bu güvenlik açığı, yaklaşık 1,5 milyar iPhone cihazının kapasitesine sahip olma potansiyeline sahip. Söz konusu zayıflıkların varlığı durumunda, siber korsanlar sahte web siteleri aracılığıyla, kullanıcıların cihazlarındaki tarayıcı dışı depolama yetkisiz erişim sağlayabiliyor.

Apple, yaklaşık 1,5 milyar iPhone cihazını genişletecek kritik bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu. Bu güvenlik açığı, CVE-2025-24201 koduyla tanımlanıyor ve Safari'de kullanılan WebKit tarayıcı motorunda, ayrıca iPhone veya iPad için ayrı başka internet tarayıcılarında ortaya çıkıyor. Söz konusu zayıflıkların varlığı durumunda, siber korsanlar sahte web siteleri aracılığıyla, kullanıcıların cihazlarındaki tarayıcı dışı depolama yetkisiz erişim sağlayabiliyor.

Bu durum, özellikle iPhone XS ve sonraki modellerde mevcut olan cihazların risk altında yer alıyor. Apple, daha önceki iOS 17.2 sürümünden daha eski yazılımları kullanan içerikli belirli hedefli saldırılara karşı ek bir savunma sağlamış olsa da, bu açığın kendiliğinden ortaya çıkması nedeniyle tüm kullanıcıların en güncel yazılımın korunmasıyla korunmasını belirtiyor. Bu kritik güvenlik açığını kapatmak amacıyla Apple, iOS 18.3.2'yi indirmeye çağırıyor.

iOS 18.3.2 güncellemesi nasıl yapılır?

Apple, kullanıcılarını iOS 18.3.2 sürümüne güncelleme yapmaya çağırmaktadır. Güncellemeyi gerçekleştirmek için şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın.​

Genel seçeneğine dokunun.​

Yazılım Güncelleme bölümüne girin.​

Mevcut güncellemeyi indirip yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. ​

Bu güncelleme, iPad Pro, iPad Air, iPad mini ve iPad'in belirli modelleri için de geçerlidir. Ayrıca, macOS Sequoia çalıştıran Mac bilgisayarlar ve Apple Vision Pro da risk altındadır. Bu ürünlere sahip kullanıcıların da en son yazılım güncellemelerini kontrol etmeleri ve yüklemeleri önerilmektedir.

#Apple
#iPhone
#iOS 18.3.2 güncellemesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 16 Mart 2025 Pazar maç programı