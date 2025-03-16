Bu durum, özellikle iPhone XS ve sonraki modellerde mevcut olan cihazların risk altında yer alıyor. Apple, daha önceki iOS 17.2 sürümünden daha eski yazılımları kullanan içerikli belirli hedefli saldırılara karşı ek bir savunma sağlamış olsa da, bu açığın kendiliğinden ortaya çıkması nedeniyle tüm kullanıcıların en güncel yazılımın korunmasıyla korunmasını belirtiyor. Bu kritik güvenlik açığını kapatmak amacıyla Apple, iOS 18.3.2'yi indirmeye çağırıyor.