Apple , iPhone XS ve sonraki modellere sahip Kullanıcılar, tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle acil yazılım geliştirmeleri konusunda uyardı. Bu güvenlik açığı, yaklaşık 1,5 milyar iPhone cihazının kapasitesine sahip olma potansiyeline sahip. Söz konusu zayıflıkların varlığı durumunda, siber korsanlar sahte web siteleri aracılığıyla, kullanıcıların cihazlarındaki tarayıcı dışı depolama yetkisiz erişim sağlayabiliyor.
Apple, yaklaşık 1,5 milyar iPhone cihazını genişletecek kritik bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu. Bu güvenlik açığı, CVE-2025-24201 koduyla tanımlanıyor ve Safari'de kullanılan WebKit tarayıcı motorunda, ayrıca iPhone veya iPad için ayrı başka internet tarayıcılarında ortaya çıkıyor. Söz konusu zayıflıkların varlığı durumunda, siber korsanlar sahte web siteleri aracılığıyla, kullanıcıların cihazlarındaki tarayıcı dışı depolama yetkisiz erişim sağlayabiliyor.
Bu durum, özellikle iPhone XS ve sonraki modellerde mevcut olan cihazların risk altında yer alıyor. Apple, daha önceki iOS 17.2 sürümünden daha eski yazılımları kullanan içerikli belirli hedefli saldırılara karşı ek bir savunma sağlamış olsa da, bu açığın kendiliğinden ortaya çıkması nedeniyle tüm kullanıcıların en güncel yazılımın korunmasıyla korunmasını belirtiyor. Bu kritik güvenlik açığını kapatmak amacıyla Apple, iOS 18.3.2'yi indirmeye çağırıyor.
iOS 18.3.2 güncellemesi nasıl yapılır?
Apple, kullanıcılarını iOS 18.3.2 sürümüne güncelleme yapmaya çağırmaktadır. Güncellemeyi gerçekleştirmek için şu adımları izleyin:
Ayarlar uygulamasını açın.
Genel seçeneğine dokunun.
Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
Mevcut güncellemeyi indirip yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Bu güncelleme, iPad Pro, iPad Air, iPad mini ve iPad'in belirli modelleri için de geçerlidir. Ayrıca, macOS Sequoia çalıştıran Mac bilgisayarlar ve Apple Vision Pro da risk altındadır. Bu ürünlere sahip kullanıcıların da en son yazılım güncellemelerini kontrol etmeleri ve yüklemeleri önerilmektedir.