iPhone 16 ailesinin ekran boyutları belli oldu. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelin maket versiyonlarına bakıldığında, iPhone 16 Pro’nun 6,3 inç ve Pro Max’in ise 6,9 inç ekran sahip olacağı tahmin ediliyor. iPhone 16 modelinin ekranı ise standart olarak 6.1 inç boyutunda olacak.