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iPhone 16’ların ekranlarına onay çıktı! Seri üretim başladı: Pro modeller daha büyük, görüntü daha net!

11:25 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:25 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>iPhone 16 ne zaman çıkacak, teknik özellikleri neler, ekran boyutları nedir?</p>
iPhone 16 ne zaman çıkacak, teknik özellikleri neler, ekran boyutları nedir?

iPhone 16 modellerinin ekranları için seri üretim onayı alındı. Yaklaşan iPhone 16 modelleri birçok önemli iyileştirme getirecek şekilde ayarlandı. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max daha büyük ekranlara sahip olurken görüntü daha net olacak. Peki Phone 16, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro ne zaman çıkacak, ekran görüntüsü nasıl? İşte iPhone 16 ekran boyutları.

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Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı iPhone 16 serisi için ekranların seri üretime alındığı öğrenildi. Bu seride, iPhone 16 ve 16 Plus modelleri, önceki nesille aynı ekran boyutlarına sahip olacak, ancak yenileme hızları 60 Hz olarak kalacak. Samsung, iPhone 16 serisinin tamamı için ekran tedarik ederken, LG iPhone 16 Pro ve Pro Max ekranlarını üretirken, BOE iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin ekranlarını üretecek.

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iPhone 16 ailesinin ekran boyutları belli oldu. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelin maket versiyonlarına bakıldığında, iPhone 16 Pro’nun 6,3 inç ve Pro Max’in ise 6,9 inç ekran sahip olacağı tahmin ediliyor. iPhone 16 modelinin ekranı ise standart olarak 6.1 inç boyutunda olacak.

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iPhone 16 Ekran Boyutları

iPhone 16 ekranları sızdırılan bilgilere göre, seleflerine kıyasla bazı önemli değişiklikler sunuyor.

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iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max boyutları:

iPhone 16: 6.1 inç OLED

iPhone 16 Plus: 6.7 inç OLED

iPhone 16 Pro: 6.3 inç LTPO OLED

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç LTPO OLED

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Pro Modellerde Daha Fazla Alan: Pro ve Pro Max modelleri, standart modellere kıyasla daha geniş ekranlara sahip. Bu durum, iPhone 15 serisinde de olduğu gibi, Pro modellerin daha "premium" bir deneyim sunmasına katkıda bulunuyor.

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LTPO Teknolojisi: Pro modellerde bulunan LTPO (Düşük Sıcaklıkta Polikristal Silikon) teknolojisi, pil ömrünü uzatmak ve ProMotion özelliğini (120Hz yenileme hızı) mümkün kılmak için daha az güç tüketen, dinamik yenileme hızı sunuyor.

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Her Yerde OLED: Tüm iPhone 16 modellerinde OLED ekran kullanılıyor. Bu sayede, daha canlı renkler, daha derin siyahlar ve yüksek kontrast sunuluyor.

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HDR Desteği: Tüm modellerde HDR (High Dynamic Range) desteği ile daha geniş bir renk yelpazesi ve daha yüksek kontrast ile daha gerçekçi bir görüntüleme deneyimi elde ediliyor.

True Tone Teknolojisi: Ortam ışığına göre otomatik renk ayarı yapan True Tone teknolojisi, tüm modellerde yer alıyor.

#iPhone 16
#iPhone 16 Plus
#iPhone 16 Pro
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