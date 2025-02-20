Apple, uygun fiyata yeni model iPhone 16e'yi tanıttı. Cihaz, Apple Intelligence ile birlikte geliyor. Bu model, iPhone SE pazarında yerini alarak daha modern bir tasarım ve gelişmiş özellikler sunuyor. 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip iPhone 16e, A18 çipi ve Apple'ın ilk kez bu modelde kendi tasarımı C1 modem ile sunuluyor. iPhone 16e fiyatı ne kadar? Özellikleri nedir? iPhone 16e Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

1 /5 Apple'ın bir süredir isim değişikliği yapacağı telefonu nihayet tanıtıldı. Resmi olarak yapılan tanıtım ile telefonun iPhone 16e ismine sahip olduğu görüldü. İşte yeni iPhone 16e'nin Türkiye fiyatları ve özellikleri.

2 /5 iPhone 16e Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Yeni iPhone 16e, tüm dünya ile birlikte aynı anda 28 Şubat'ta Türkiye'de de satışa sunulacak.

3 /5 iPhone 16e'nin Türkiye fiyatı ne kadar? Apple yeni nesil iPhone modelini tanıttı. Yeni iPhone 16e, ABD'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla ve 28 Şubat'ta satışa sunulacak. Modelin, 128 GB versiyonu 47.999 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 256 GB versiyonu 52.999 TL ve 512 GB versiyonu ise 62.999 TL başlangıç fiyatlarıyla tüketicilerle buluşacak.

4 /5 Phone 16e özellikleri neler? Uygun fiyatlı iPhone almak isteyenlere bir seçenek oluşturan Apple, kendi geliştirdiği C1 isimli, 5G modeliyle telefonu tanıttı. Tasarım olarak sızıntılardaki kamera kurulumuna sahip olan iPhone 16e, 6,1 inç 60 Hz Super Retina XDR ekrana sahip. A18 işlemcisine sahip olan iPhone 16e, iki farklı renk seçeneği ile sunuldu.