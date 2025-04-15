İŞKUR Gençlik Programı, 2025 yılı itibarıyla üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat haline geldi. Eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere maddi destek sağlayan bu program, katılımcıların üniversite içindeki çeşitli görevlerinde yer alarak maaş kazanmalarını sağlıyor. İŞKUR Gençlik Programı maaşları ödendi mi, ne zaman yatacak? Nisan ayı ödemeleri başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı Nisan ayı maaş ödeme tarihi
Üniversite öğrencileri için hazırlanan "İşkur Gençlik Programı" devreye girdi. Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı veren programın maaş ödemeleri gündeme geldi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman ödenecek?
İŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencileri, Mart ayı ödemelerini Nisan ayı ortasına kadar almayı bekliyor. Ancak, maaş ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin bağlı olduğu üniversitenin, gerekli belgeleri zamanında İŞKUR’a iletmesi gerekiyor. Belgeler tamamlandıktan sonra İŞKUR tarafından yapılan kontrollerin ardından maaşlar öğrencilere yatırılacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR?
İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrencilere günlük 1.083 TL cep harçlığı ödeniyor. Haftada 1 gün katılım sağlayan öğrenciler, ayda toplam 4.332 TL ödeme alacak. Haftada 2 gün çalışacak olanlar 8.664 TL, 3 gün çalışacak olanlar ise 12.996 TL maaş alacaklar.