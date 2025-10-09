Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden alım yapılacak iller, branş dağılımı merak edilirken, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı alımı olacak. İŞKUR üzerinden hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere yeni alımlar düzenli olarak duyuruluyor. Eylül ayı itibarıyla güncellenen ilanlar, İŞKUR’un resmi internet sitesi ve e-şube sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görevlendirilmek üzere, en az ilkokul mezunu binlerce personel alımı için yeni ilan yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımları da başladı. Başta beden işçisi, büro personeli, satış, muhasebe elemanı, mobilya ustası olmak üzere birçok farklı kadro için başvurular alınıyor. İşte İŞKUR’un ekim güncel iş ilanı listesi.

1 /31 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı için gözler İŞKUR'da. Özel ve kamu sektöründe iş arayanların odak noktası İŞKUR iş ilanları . İŞKUR'un e-Şube platformu üzerinden eylül ayına ait güncel iş ilanları listesi sorgulanıyor. Başta depo ve güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, üretim, depo ve beden işçisi olmak üzere birçok farklı kadro için başvurular başladı Peki, İŞKUR ekim alımları yapan firmalar hangileri? İşte açık iş pozisyonları olan firmaların listesi.

2 /31 İŞKUR üzerinden her gün farklı sektörlerde binlerce iş ilanı yayımlanıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, üretim ve paketleme elemanı ile şoför gibi birçok pozisyon için açık iş ilanları iş arayanlarla buluşturuluyor. Başvurular ise İŞKUR’un resmi internet sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu ekranı güncel açık iş ilanları listesi.





3 /31

4 /31

5 /31

6 /31

7 /31

8 /31

9 /31

10 /31

11 /31

12 /31

13 /31

14 /31

15 /31

16 /31

17 /31

18 /31

19 /31

20 /31

21 /31

22 /31

23 /31

24 /31

25 /31

26 /31

27 /31

28 /31

29 /31 İŞKUR AÇIK İŞ İLANLAR İÇİN TIKLAYIN

30 /31