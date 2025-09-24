ŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, farklı meslek gruplarına başvurmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere yeni alımlar düzenli olarak duyuruluyor. Eylül ayı itibarıyla güncellenen ilanlar, İŞKUR’un resmi internet sitesi ve e-şube sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görevlendirilmek üzere, en az ilkokul mezunu 21.713 personel alımı için ilanlar yayımlandı. Başta beden işçisi, büro personeli, satış, muhasebe elemanı, mobilya ustası olmak üzere birçok farklı kadro için başvurular başladı. İşte İŞKUR’un eylül ayı kapsamında yayımladığı güncel alım listesi.

1 /11 Özel ve kamu sektöründe iş arayanların odak noktası İŞKUR iş ilanları. İŞKUR'un e-Şube platformu üzerinden eylül ayına ait güncel iş ilanları listesi sorgulanıyor. Başta depo ve güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, üretim, depo ve beden işçisi olmak üzere birçok farklı kadro için başvurular başladı Peki, İŞKUR eylül alımları yapan firmalar hangileri? İşte açık iş pozisyonları olan firmaların listesi.

2 /11 Eylül ayında İŞKUR’un yayımladığı ilanlar iş arayanların yoğun ilgisini çekiyor. Başvurular, şehirden şehre ve işveren firmalara göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların, bulundukları ildeki açık pozisyonları dikkatlice incelemesi ve kendilerine uygun olanları filtrelemesi büyük önem taşıyor. Her ilan farklı nitelikler barındırsa da, İŞKUR aracılığıyla yapılan genel alımlarda adaylardan talep edilen koşullar genellikle ulaşılabilir ve geniş bir kesimi kapsayacak düzeyde belirleniyor. Peki, İŞKUR hangi meslek gruplarında personel ihtiyacı öne çıkıyor?

