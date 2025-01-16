TCDD sürekli işçi alımı başvurular işlemleri 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Motor ve lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik İşçisi, vinç operatörü, tren teşkil işçisi başta olmak üzere farklı branşta personel alımı yapılacak. Peki TCDD işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu? İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte TCDD Sonuç sorgulama ekranı.

1 /13 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde 195 personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. TCDD işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 31 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Peki İŞKUR TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Motor ve lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik İşçisi, vinç operatörü İŞKUR sonuçları isim listesi...

2 /13 TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı Lokomotif Tamircisi Motor Tamircisi Elektronik İşçisi Kaynakçı Vagon İmal ve Tamircisi Elektrikçi Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü Tren Teşkil İşçisi

3 /13 İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TCDD 195 personel alımı başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı. TCDD Sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

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