İslam Memiş saat vererek uyardı: Gram altında 4000 TL için tren her an kaçabilir! 3 Mayıs güncel altın fiyatları

TREND KIRILIMI KAÇINILMAZ OLACAK

Piyasalarda gözler 3 Mayıs Cuma günü saat 15:30’a çevrildi. ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, sadece doları değil, altın ve kripto para piyasalarını da etkileyebilir. Bu kritik veri öncesinde konuşan Finans Uzmanı İslam Memiş, “Orada bir trend kırılımı olacak” diyerek yatırımcılara önemli bir sinyal gönderdi.

Memiş açıklamasında, “Cuma gününe kadar bence piyasaların tadı tuzu olmaz. Ons altın, Bitcoin gibi bant aralıklarında oyalanır. Ancak istihdam verisiyle birlikte ya yukarı yönlü bir patlama ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme görebiliriz” ifadelerini kullandı.