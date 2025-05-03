İslam Memiş saat vererek uyardı: Gram altında 4000 TL için tren her an kaçabilir! 3 Mayıs güncel altın fiyatları

Finans uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki durgunluğa dikkat çekerek altın yatırımcılarını uyardı. Memiş’e göre Cuma günü altın fiyatlarında yön değişikliği yaşanabilir, gram altında 6.000 TL seviyesi ise orta vadede gündeme gelebilir.
Piyasalardaki durgunluğa dikkat çeken finans uzmanı İslam Memiş, "Cuma günü bir trend kırılımı olacak" diyerek yatırımcıları uyardı. Gram altında 6.000 TL seviyesi için yeni bir hareketliliğin başlayabileceği öngörülüyor.
TREND KIRILIMI KAÇINILMAZ OLACAK
Piyasalarda gözler 3 Mayıs Cuma günü saat 15:30’a çevrildi. ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, sadece doları değil, altın ve kripto para piyasalarını da etkileyebilir. Bu kritik veri öncesinde konuşan Finans Uzmanı İslam Memiş, “Orada bir trend kırılımı olacak” diyerek yatırımcılara önemli bir sinyal gönderdi.
Memiş açıklamasında, “Cuma gününe kadar bence piyasaların tadı tuzu olmaz. Ons altın, Bitcoin gibi bant aralıklarında oyalanır. Ancak istihdam verisiyle birlikte ya yukarı yönlü bir patlama ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme görebiliriz” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTINDA YENİ DENGE ARAYIŞI
Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 4300 lirayı test ettikten sonra geri çekildi. Şu anda 4145 lira seviyelerinde işlem gören gram altında, Memiş’e göre 4110-4160 lira aralığı kısa vadede önemli bir bant oluşturuyor.
Uzman isim, “Nasıl ki ons altın 3300-3360 dolar aralığına sıkıştıysa, gram altında da benzer bir sıkışma görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
"FIRTINALI GÜNLERDE BEKLEMEK EN MANTIKLISI"
Yatırımcılara temkinli olmaları gerektiği mesajını da veren Memiş, şu tavsiyede bulundu:
“Altında düşüş beklentimiz devam ediyor, fırtınalı günlerde beklemek en mantıklısı.”
GRAM ALTIN NE KADARA YÜKSELECEK?
İslam Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğiliminde olacağını belirtti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ons altın için 4250 dolar, gram altın için ise 6000 lira seviyelerini hedef gösterdi.
Ancak bu seviyelere ulaşılmadan önce kısa vadede düzeltmelerin devam edeceğini ve yatırımcının panik yapmaması gerektiğini ifade eden Memiş, “Kısa vadede altın fiyatlarında teknik düzeltmelerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak orta ve uzun vadede fiyatların yeniden yükselmesini bekliyorum. Gram altın 6000 lira, ons altın 4250 dolar seviyelerine kadar çıkabilir.” dedi.
KÜRESEL ALTIN TALEBİ 2016'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
2025 yılı birinci çeyrek dönemi, küresel altın talebinin hızla yükseldiği bir dönem olarak kaydedildi. Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan Altın Talep Trendleri raporuna göre, altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında bir artış göstererek 1206 tona ulaştı. Bu rakam 2016’dan bu yana ölçülen en yüksek ilk çeyrek seviyesine işaret ediyor.
ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ARKASINDAKİ TEMEL FAKTÖRLER
Raporda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, altın fiyatlarının birinci çeyekteki yüksek artışının, borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden yapılan yatırımlarla doğrudan ilişkili olduğuydu.
Altının fiyatı 2025 yılına rekor seviyelerle giriş yaptı; birinci çeyrekteki ortalama fiyat yıllık bazda %38 oranında artarak 2.860 doları buldu. Bu artışta, ABD’nin tarifeleri, jeopolitik belirsizlikler, borsaların oynaklığı ve zayıf dolar gibi faktörler belirleyici rol oynadı.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YAVAŞLADI
Merkez bankalarının altın alımları, geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla yavaşladı. 2025 yılının birinci çeyreğinde merkez bankaları toplamda 243,7 ton altın satın alırken, bir önceki çeyrekte bu rakam 344,7 tona kadar yükselmişti. Ancak, bu dönemde yatırım amaçlı altın alımları dikkat çekici bir artış gösterdi. Yatırımcılar, 2025’in ilk çeyreğinde toplam 551,9 ton altına yöneldi.
SİKKE VE KÜLÇE ALTIN TALEBİNDE YÜKSEK ARTIŞ
Sikke ve külçe altın talebi, 325,4 ton ile yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu alım, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Yatırımcıların ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli liman olarak altını tercih ettiği gözlemleniyor.
ALTIN TAKI TALEBİNDEKİ KESKİN DÜŞÜŞ
Altın takı talebindeki değişim ise oldukça dikkat çekiciydi. 2025 yılının birinci çeyreğinde, altın takı için yapılan alımlar rekor fiyat seviyelerinde sert bir düşüş yaşadı.
Kovid-19 pandemisi sonrası dönemdeki talep düşüşüne benzer şekilde, altın takı talebi son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Bu düşüş, takı alım gücündeki azalma ve artan altın fiyatlarıyla doğrudan ilişkili olarak değerlendiriliyor.
2025’İN İLK ÇEYREĞİ: ALTIN İÇİN REKORLAR YILI
2025 yılı, altın fiyatlarında rekorların kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçti. Küresel ekonomik gelişmeler ve belirsizlikler, altının güvenli liman olarak değerini artırdı.
Bu dönemde yaşanan güçlü talep, altının sadece bir değer saklama aracı olarak değil, aynı zamanda yatırımcılar için de önemli bir araç olarak kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor.
Küresel altın talebinin yüksek seviyelere ulaşması, önümüzdeki çeyreklerde altın piyasasında dalgalanmaların süreceği sinyallerini veriyor. Altın, özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.