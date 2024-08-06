Piyasa değerinin altında sunulan konutlar, ekonomik durumu kısıtlı olan aileler için büyük bir fırsat sunar. TOKİ konutları, yapısal olarak sağlam ve dayanıklıdır. Modern yaşam standartlarına uygun iç ve dış donanımlara sahiptir. Başvuruların çok olması durumunda kura ile TOKİ konutlar sahiplerine teslim edilmekte. Isparta Atabey yeni mahalle 3. Etap 250 konutlarından son durum vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki Isparta Atabey konutları ne zaman teslim edilecek?