Çevre ve Şehircilik BakanlığıToplu Konut İdaresi Başkanlığı Isparta projesi için düğmeye bastı. TOKİ Isparta projesi, Atabey ilçesi, Yenimahalle Mahallesi'nde inşa edilecek. Projede 250 adet konut yer alacak. Peki Isparta Atabey TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, Atabey 3. Etap 250 konut teslim tarihi belli oldu mu, konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye'de özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bir kamu kuruluşudur. Uygun fiyatlı ve kaliteli konutlar üreterek, birçok ailenin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.
Piyasa değerinin altında sunulan konutlar, ekonomik durumu kısıtlı olan aileler için büyük bir fırsat sunar. TOKİ konutları, yapısal olarak sağlam ve dayanıklıdır. Modern yaşam standartlarına uygun iç ve dış donanımlara sahiptir. Başvuruların çok olması durumunda kura ile TOKİ konutlar sahiplerine teslim edilmekte. Isparta Atabey yeni mahalle 3. Etap 250 konutlarından son durum vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki Isparta Atabey konutları ne zaman teslim edilecek?
Dar gelirli aileleri düşük taksitler ve düşük peşinatlarla ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Isparta Atabey ilçesi, Yenimahallede yeni konut inşa edecek. Projede 250 adet konut yer alacak. 250 adet konutun dışında 4 adet dükkana da yer verilen TOKİ Isparta projesinin ihalesi ihalesi 13 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. İşte Isparta TOKİ konutları teslimine ilişkin son gelişmeler.
Isparta Atabey konutları ne zaman teslim edilecek?
İhalede yer alan bilgilere göre, söz konusu projenin inşaatı 500 takvim gününde tamamlanacak. Sosyal medya üzerinden bir vatandaşın sorusuna TOKİ’den açıklama geldi.
TOKİ’nin açıklaması şu şekilde: “Teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiştir.
Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.”