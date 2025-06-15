İsrail-İran savaşı son dakika: Anlaşma oldu mu, çatışmalar duracak mı?

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya vardırdığım gibi" dedi. Trump açıklamasında Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini vererek "Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapın" ifadelerini kullandı.