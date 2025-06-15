İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok kente şiddetli saldırılar düzenlediği bildirilirken, İran'ın da İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları devam ediyor. İran, saldırılarda toplam sivil kaybı 78 olarak açıklarken, İran’ın yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Trump İran ve İsrail arasındaki savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar.
İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok kente şiddetli saldırılar düzenlediği bildirilirken, İran'ın da İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları devam ediyor. İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.
İsrail'in, İran'a saldırmasının ardından başlayan gerilim üç günü geride bıraktı. İsrail'in saldırılarına yanıt veren İran, Tel Aviv'i vurmaya devam ediyor. Bugün İsrail'in yaptığı saldırıların ardından İran'dan İsrail'e 50 balistik füze fırlatıldı. İsrailli vatandaşlara 'sığınaklara girin' çağrısı yapılırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi.
İsrail-İran savaşı son dakika: Anlaşma oldu mu, çatışmalar duracak mı?
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya vardırdığım gibi" dedi. Trump açıklamasında Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini vererek "Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapın" ifadelerini kullandı.
İsrailli Belediye Başkanı: İran'dan atılan füzelerin isabet ettiği şehrimizdeki hasar akıl almaz boyutta
İran'dan atılan füzelerin, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde "akıl almaz bir yıkıma" yol açtığı belirtildi.
Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuya ilişkin açıklama yaptı. Shama-Hacohen, "İran'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti. Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akıl almaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada İsrail'in enerji altyapısı füze ve İHA'larla vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, "Eğer İsrail saldırganlığına devam ederse İran'ın saldırıları daha geniş kapsamlı ve ağır olacak" denildi.
İran'ın Tasnim haber ajansında yer alan habere göre İsrail, Tahran'da İran Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.
Ürdün, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden ve ikinci bir emre kadar kapattığı bildirildi. Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.
İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.
Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.