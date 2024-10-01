1 Ekim Salı günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış etkili oldu. Ekim ayı boyunca etkili olacak hava durumu Meteoroloji tarafından güncellenen son veriler ile belirleniyor. Yarın hangi illerde yağış olacak? İstanbul Ankara İzmir'de yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 2 Ekim 2024 il il hava durumu raporu...
Türkiye yağışlı günlerden geçiyor. Sonbahar etkisini göstermeye devam ederken ülkenin birçoğu yağış alıyor. Meteoroloji, bugün hem hava sıcaklıklarının düşeceğini hem de birçok ilde gök gürültülü sağanak olacağına dair tahminlerde bulundu. Peki, yarından itibaren hava nasıl olacak? İşte 2 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
1 EKİM SALI BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un doğu çevreleri), Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA 9°C, 14°C
İl geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Meteorolojik Uyarı: Doğu Karadeniz'de Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
MGM'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Haftalık Hava Tahmini (2 - 8 Ekim 2024)
Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
Sel riskine dikkat! Hangi bölgeler tehdit altında?
Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji tarafından bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de özellikle su baskını riski gündeme getirildi.
YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Bu gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer almıştı.