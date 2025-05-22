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İstanbul bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hattında grev var, kaç numaralar çalışmayacak?

İstanbul bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hattında grev var, kaç numaralar çalışmayacak?

09:2522/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul’da toplu taşımanın bel kemiğini oluşturan özel halk otobüsleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, İBB’den ödeme alamadıkları gerekçesiyle binlerce özel halk otobüsünün belirli bir gün hizmet vermeyeceği duyuruldu. Uyarı niteliğindeki bu adım, İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaş için ulaşımda ciddi aksamalara yol açabilir. Gözler şimdi, İETT bünyesinde hizmet veren özel otobüslerin kontak kapatacağı o tarihe çevrildi.

İETT OTOBÜSLERİ NE ZAMAN KONTAK KAPATACAK?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, şehir genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin bir gün boyunca kontak kapatacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamadıkları gerekçesiyle alındığı belirtilirken tarih olarak ise 22 Mayıs işaret edildi.

3 Bin Araç Hizmet Dışı Kalacak

Alınan karar kapsamında, kent genelinde hizmet veren 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü söz konusu tarihte sefere çıkmayacak. Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edildi.

Ulaşımda Aksamalar Bekleniyor

Özel halk otobüslerinin devre dışı kalacağı tarihte İstanbul’da ciddi ulaşım aksamalarının yaşanabileceği öngörülüyor.

Şehir genelinde günlük taşıma kapasitesi açısından büyük paya sahip bu otobüslerin devreden çıkması, toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergâhlara yönlendirebilir.

Otobüs işletmecileri yaşanan ödeme sorununa çözüm bulunmasını talep ederken, bu kararın ilerleyen günlerde tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 20 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

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