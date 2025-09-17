Yeni Şafak
İstanbul güncel baraj doluluk oranı: İSKİ 17 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

10:2017/09/2025, Çarşamba
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 7 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 17 Eylül Çarşamba İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 17 Eylül 2025 barajların doluluk oranları…

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI


17 Eylül'de İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,9 olarak ölçüldü.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI


İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %27,55

Darlık Barajı: %47,75

Elmalı Barajı: %55,68

Terkos Barajı: %40,17

Alibey Barajı: %20,65

Büyükçekmece Barajı: %37,08


Sazlıdere Barajı: %34,28

Istrancalar Barajı: %18,84

Kazandere Barajı: %8,41

Pabuçdere Barajı: %24,1














