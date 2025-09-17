İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 7 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 17 Eylül Çarşamba İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 17 Eylül 2025 barajların doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 7 Eylül tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
17 Eylül'de İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,9 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %27,55
Darlık Barajı: %47,75
Elmalı Barajı: %55,68
Terkos Barajı: %40,17
Alibey Barajı: %20,65
Büyükçekmece Barajı: %37,08
Sazlıdere Barajı: %34,28
Istrancalar Barajı: %18,84
Kazandere Barajı: %8,41
Pabuçdere Barajı: %24,1