İstanbul güncel baraj doluluk oranı: İSKİ 29 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

09:3129/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 29 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 29 Eylül Pazartesi İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 29 Eylül 2025 barajların doluluk oranları…

İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 29 Eylül tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI


İSKİ tarafından paylaşılan en son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması %29.44 olarak ölçüldü. Bu oran, şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamaktadır.


İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:


