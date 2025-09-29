İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI





İSKİ tarafından paylaşılan en son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması %29.44 olarak ölçüldü. Bu oran, şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamaktadır.





İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:



