HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

18-19 Nisan 2025 hafta sonu İstanbul'da yağış beklenmiyor. Cumartesi günü İstanbul'da bulutlu bir hava hakim olacak, ancak yağmur yağması olasılığı oldukça düşük. Pazar günü ise daha güneşli bir hava İstanbul'u bekliyor. Ülke genelinde ise, bazı bölgelerde, özellikle Batı Trakya, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağışlar görülecek, ancak İstanbul’da herhangi bir yağış beklenmiyor.