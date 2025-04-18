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Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 18 Nisan 2025 Meteoroloji hava durumu tahminleri

Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 18 Nisan 2025 Meteoroloji hava durumu tahminleri

12:5718/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma günü için İstanbul hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da hafta sonu hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, değişkenlik gösterecek. Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte İstanbul için beklenen güncel hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili beş günlük tahminleri yayımladı. İstanbul'da hava nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu tahmini.

İSTANBUL HAVA DURUMU 18 NİSAN

18 Nisan 2025, Cuma günü İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık gün boyunca 19°C civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor, güneşli bir hava hakim olacak.

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor ve sıcaklık yaklaşık 19°C civarında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak, ancak sabah ve gece saatlerinde biraz serinlik yaşanabilir. Genel olarak, İstanbul'da hava ılıman ve açık olacak, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir gün olabilir.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

18-19 Nisan 2025 hafta sonu İstanbul'da yağış beklenmiyor. Cumartesi günü İstanbul'da bulutlu bir hava hakim olacak, ancak yağmur yağması olasılığı oldukça düşük. Pazar günü ise daha güneşli bir hava İstanbul'u bekliyor. Ülke genelinde ise, bazı bölgelerde, özellikle Batı Trakya, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağışlar görülecek, ancak İstanbul’da herhangi bir yağış beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? 19-20 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu