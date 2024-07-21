İKÜ Lisans ve Ön Lisans Programları Ücretleri Ne Kadar? İKÜ'nün lisans ve ön lisans programlarının ücretleri, öğrencinin kayıt olduğu bölüm, program ve yıl gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Ücretler genellikle dönemlik olarak belirlenir ve Türk Lirası üzerinden ödenebilir. İKÜ, öğrencilere akademik başarı, maddi durum veya özel yetenekler gibi farklı kriterlere göre çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar sayesinde öğrenciler, üniversite eğitimlerini daha uygun koşullarda tamamlayabilirler. Açıklanan ücretlere %10 KDV dahildir ve peşin ödemelerde %10 Peşin Ödeme İndirimi uygulanmakta. Üniversitenin resmi web sitesinde ve öğrenci işleri biriminde en güncel ücret bilgileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte İKÜ ücretleri.