"İstanbul kapalı yollar ne zaman açılacak, bugün açılır mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla kent genelinde 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Karar kapsamında, bazı metro durakları ve Vatan Caddesi'ne çıkan bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Valilik, alınan önlemler doğrultusunda alternatif güzergahları da duyurarak vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için bilgilendirme yaptı.

1 /5 İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi’ne çıkan bazı yollar geçici olarak kapatıldı. Valilik, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için alternatif güzergahları duyurdu.

2 /5 M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi, İstanbul Valiliği'nin emriyle kapatıldı.

3 /5 İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

4 /5 Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.