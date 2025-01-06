Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede soğuk hava dalgası ve kar yağışı için önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da beklenen kar yağışı için de yeni bir tarih verildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte o tarih...
Son günlerde hava sıcaklıklarının düştüğü ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da kar yağışı beklentisi başladı. Milyonlarca İstanbullu, "İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar soğuk hava dalgasının ve kar yağışının olası tarihleriyle ilgili öngörülerini paylaştı. İşte Meteoroloji'nin raporlarına yansıyan detaylar ve bu haftaya dair hava durumu tahminleri.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ayının ortalarına işaret ederek kar yağışının kesin yağacağını duyurdu. İstanbullular, mevsimin ilk kar yağışını beklerken, Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ve hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kar yağışıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Orhan Şen "Kar İstanbul’a muhakkak gelecek, ama sistem biraz gecikiyor. Ayın 10’u, 11’i gibi gelmesi bekleniyordu ancak şu an Balkanlar’da kalacak gibi görünüyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar yağışı bekliyoruz.
İstanbul’da kar bekleniyor mu?
İstanbul’un kışı ocak ve şubat aylarında etkili olur, aralıkta genelde kar yağışı olmaz. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında İstanbul’da kar yağmıştı" dedi.
Bu hafta ve önümüzdeki hafta İstanbul’da kar beklenmediğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, lodosun etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanının uyarılarına göre, lodos ve hava kirliliği konusunda tedbirli olunması gerektiği gibi, İstanbulluların kar yağışı için biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor.
İstanbul’da kar yağacak mı?
Dolayısıyla kar bu hafta gözükmüyor. Yani bu hafta dediğim önümüzdeki hafta da pek gözükmüyor. Bugün hava soğuk ama salı günden itibaren lodos hakim oluyor. Lodosla birlikte de sıcaklıklar 4-5 derece daha artacak. Yani kar beklerken sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki hafta içi, yani salı gününe itibaren ta ki cuma gününe kadar sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul'un Günlük Hava Durumu Tahminleri
İstanbul'da bu hafta için tahmin edilen günlük hava durumu şu şekilde:
6 Ocak 2025 Pazartesi: Güneşli, sıcaklık 11°C.
7 Ocak 2025 Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 15°C.
8 Ocak 2025 Çarşamba: Bulutlu, sıcaklık 17°C.
9 Ocak 2025 Perşembe: Güneşli, sıcaklık 17°C.
10 Ocak 2025 Cuma: Güneşli, sıcaklık 16°C.
Yurt Genelinde Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. İşte yurt genelindeki hava durumu:
Marmara Bölgesi: Güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul için bugün güneşli bir hava öngörülse de, hafta sonu soğuk hava etkili olabilir.
Ege ve Batı Akdeniz: Yağmur ve sağanak yağışlarla geçecek bir gün öngörülüyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri: Kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
İç Anadolu ve Doğu Kesimleri: Buzlanma, don olayları ve yer yer sisli hava etkili olabilir. Özellikle Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bununla birlikte, iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde yoğun sis ve buzlanma görülebilir.