Yurt Genelinde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. İşte yurt genelindeki hava durumu:

Marmara Bölgesi: Güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul için bugün güneşli bir hava öngörülse de, hafta sonu soğuk hava etkili olabilir.

Ege ve Batı Akdeniz: Yağmur ve sağanak yağışlarla geçecek bir gün öngörülüyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri: Kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İç Anadolu ve Doğu Kesimleri: Buzlanma, don olayları ve yer yer sisli hava etkili olabilir. Özellikle Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bununla birlikte, iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde yoğun sis ve buzlanma görülebilir.