İstanbul'da 24 Nisan Perşembe günü elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan kesinti uyarısı

Bulunduğunuz ilçede elektrik kesintisi olup olmadığını BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

BEDAŞ ve AYEDAŞ 24 Nisan Perşembe günü İstanbul’un her iki yakasında yapılacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki, hangi semtlerde elektrikler ne kadar süreyle kesilecek?

1 /82 24 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

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