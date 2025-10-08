Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Ekim Çarşamba elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Ekim Çarşamba elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

13:378/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da 8 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa yakasında yapılacak planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek mahalleleri duyurdu. Aynı şekilde Anadolu yakasında yaşanacak kesintiler için de AYEDAŞ bilgilendirme sağlıyor. BEDAŞ 8 Ekim Çarşamba elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 8 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İşte 8 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...


8 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.





BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.


Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden duyurulmuş olup, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için şu yollar kullanılabilir:

BEDAŞ web sitesi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesinden, Avrupa Yakası'ndaki kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.

ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir.

BEDAŞ'ın mobil uygulamaları ve SMS bilgilendirme servisinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.

Ayrıca AYEDAŞ tarafından da Anadolu Yakası'ndaki kesintilerle ilgili bilgi alınabilir.










ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 8 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


#bedaş
#ayedaş
#istanbul elektrik kesintisi
#elektrik sorgulama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman?