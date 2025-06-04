KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?





Kurbanlık almadan önce, kurbanın duruşunun canlı olup olmadığına bakılır. Herhangi bir hastalığının olup olmadığını ağız ve burnundan akan salyadan anlaşılabileceği bu durumda besi hayvanın durumunun iyi olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmamalıdır. Tüyleri parlak, düzgün ve yatık olmalı.

Kurban edilecek hayvan geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir, bu hayvanın sağlıklı olduğu anlamına gelir.

Gebelik durumu olabileceğinden dişi hayvan seçmemeye özen gösterilmelidir.

Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir ve kurbanlığın neyle beslendiği oldukça önemlidir fakat bunu anlamak çok kolay değil, bunun sebebi bazı üreticilerin hayvanlara mısır slajı yedirerek hayvanların işkembesinde şişkinlik yaratıp kurbanlıkların daha ağır çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır.