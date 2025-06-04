Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da kurban pazarları da gündeme geldi. 6 Haziran'da idrak edilecek bayram öncesi, kurbanlık satış yerlerinde satışlar devam ediyor. Peki, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda kurban pazarı nerelerde var? İşte 2025 Kurban Bayramı için İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda kurulan kurban pazarları kurulan ilçeler listesi 2025...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek bayram öncesinde, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 22 Mayıs itibarıyla başladı.
İSTANBUL KURBAN PAZARLARI 2025
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayrama sayılı günler kala çeşitli ilçelerde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.
İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 22 Mayıs'ta İstanbul'a giren kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında yerini aldı.
İSTANBUL KURBAN BAYRAMI SATIŞI YAPILAN İLÇELER
İstanbul'da kurban satış alanları Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'da hazır edildi.
KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
Kurbanlık almadan önce, kurbanın duruşunun canlı olup olmadığına bakılır. Herhangi bir hastalığının olup olmadığını ağız ve burnundan akan salyadan anlaşılabileceği bu durumda besi hayvanın durumunun iyi olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmamalıdır. Tüyleri parlak, düzgün ve yatık olmalı.
Kurban edilecek hayvan geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir, bu hayvanın sağlıklı olduğu anlamına gelir.
Gebelik durumu olabileceğinden dişi hayvan seçmemeye özen gösterilmelidir.
Kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması gerekir ve kurbanlığın neyle beslendiği oldukça önemlidir fakat bunu anlamak çok kolay değil, bunun sebebi bazı üreticilerin hayvanlara mısır slajı yedirerek hayvanların işkembesinde şişkinlik yaratıp kurbanlıkların daha ağır çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır.
HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR, HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK OLMAZ?
Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.
GEBE HAYVANIN KURBAN EDİLMESİ CAİZ MİDİR?
Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi kesinlikle uygun değildir fakat kesilmesi durumunda kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe hayvan kurban edilmeden yavrularsa ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir fakat sahibi etini yemez ve ihtiyaç sahiplerine verir ya da hayvanın sahibi etinden yerse kıymetini sadaka olarak vermekle yükümlü olur.
KURBANLIK KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, NE YAPILMALI?
Sorunsuz şekilde kesim yerine getirilen kurbanlıklar, stressiz ve ideal bir dinlendirilir.
Kurbanlık hayvan için ideal dinlendirme süresinin şehir içinde nakledilmeyi takiben yaklaşık 12 saat olduğunu bilinmektedir.
Kurbanlık dinlendirilirken hayvana su verilmeli ancak yem verilmemelidir. Bunun nedeni işkembe ve bağırsaklardaki mikrop sayısını en aza indirmektir.
Hayvan strese sokulmadan ve uygun bir yöntemle yatırılıp tam kontrol altına alındıktan sonra maksimum 30 saniye içinde kesim işlemi yapılmalıdır.
Kurban kesen, satan, vekalet yoluyla kestiren üreticiler, kurbanlık olarak kesilen hayvanların kulak numaralarını bayram sonrasında il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine mutlaka bildirmelidir.