İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğüneki deprem sonrasında Perşembe ve Cuma günü okulların tatil edilmişti. Artçı depremlerin sürdüğü İstanbul’da yarın okul var mı? sorusu da hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu. Peki Pazartesi günü İstanbul’da okullar açık mı, tatil mi olacak? İşte İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün son dakika açıklamasının detayları.
23 Nisan tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ardından İstanbul Valiliği eğitim öğretime ara verildiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıklamıştı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere de idari izin verilmişti. İstanbul depreminin ardından artçı depremler sürerken, okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil olacak mı, 28 Nisan Pazartesi okul var mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
İSTANBUL'DA 28 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Perşembe ve cuma günleri İstanbul'da eğitim öğretime ara verilmesinin ardından pazartesi günü için de beklentiler arttı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Pazartesi günü İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim devam edecek. Ancak ders zili, bu kez farklı bir içerikle çalacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ders saatinin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi. Şu ana kadar okulların tamamen tatil edilmesine ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmuyor.
ÜNİVERSİTELER YARIN AÇIK MI, DERS İŞLENECEK Mİ?
Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da, üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
YÖK Başkanı Özvar, İstanbul’daki depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günleri vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim öğretimin devam etmeyeceğini açıklamıştı.
28 Nisan Pazartesi günü üniversitelerin de ders başı yapması bekleniyor.