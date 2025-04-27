23 Nisan tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ardından İstanbul Valiliği eğitim öğretime ara verildiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıklamıştı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere de idari izin verilmişti. İstanbul depreminin ardından artçı depremler sürerken, okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil olacak mı, 28 Nisan Pazartesi okul var mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.