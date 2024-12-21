İstanbul'da sıcaklık birden çakılacak! Erbain soğuğu geliyor: Olumsuzluk çıkarabilecek kadar şi̇ddetli̇...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, İstanbul ve birçok şehirde Erbain soğuklarının etkisi hissedilmeye başlayacak. Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışlar, bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açabilecek kadar şiddetli olacak.

1 /7 AKOM’un açıklamasına göre, Marmara Bölgesi geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girecek. Bu durum hava koşullarında sert değişimlere neden olacak. Sabah saat 06.00'dan itibaren İstanbul'da sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca rüzgarın saatte 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

2 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 /7 Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

4 /7 Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

5 /7 HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

6 /7 RÜZGAR: Genellikle güney, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.