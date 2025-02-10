Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da da aralıklarla kar yağışı görülürken İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) art arda iki yeni uyarı geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışının salı akşamından itibaren şiddetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı ifade edildi. Uyarılardan sonra öğrenciler yarın okullar tatil edildi mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı günü için İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
İstanbul Valiliği, aralıklı yağmur olarak görülen yağışın akşam saatlerinde batı ve kuzey ilçelerinde kar şeklinde görüleceğini, 11 Şubat Salı günü akşam saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar da il genelinde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Hem öğrenciler hem de veliler 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da 11 Şubat Salı okullar tatil mi? İşte cevabı.
İstanbul'da okullar tatil mi?
Beylikdüzü, Çatalca, Bağcılar da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar haberleri sonrasında ise öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
İstanbul'da okulların tatil olması hakkında İstanbul Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada, gün boyu İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacağı aktarılırken, kar yağışının akşam 17.00 itibarıyla şehrin genelinde etkili olacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği de devam eden yağışların Salı günü akşam saatlerden, Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.
Valilikten gelen açıklamada şu uyarılarda bulunuldu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir. 11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Uçak seferleri iptal mi?
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.
Ajet'ten yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Meteorolojik Acil Durum Komitesi'un (MADKOM) 10 Şubat 2025 tarihinde, olumsuz hava koşulları nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 11 Şubat ve 12 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir."