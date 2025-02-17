Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerinin ardından Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı başladı. İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk havanın yaklaşık 1 hafta süreceği açıklandı. İşte Meteoroloji'den yapılan uyarılar ve il il hava durumu tahminleri.
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, sıcaklıklar 8 ila 12 derece arasında azalacak. Akşam saatlerinden itibaren Bolu Dağı Tüneli kesiminde görülen kar yağışının ardından İstanbul'da da yarından itibaren yağışların kar şeklinde görülmesi muhtemel. İşte Meteoroloji'nin 1 haftalık hava durumu tahmini.
BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı başladı.
Güzergahta öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı, otoyolun özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerin kesiminde etkili oluyor. Kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli kesimini kullanacak sürücülere, kış lastiği olmayanların yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
İSTANBUL VE ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşmesi, Ankara ve İstanbul'da da kar yağışının görülmesi bekleniyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor
İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI ETKİLİ
Ankara'da 18 Şubat Salı karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. İstanbul'da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 santimetre) etkili olacak. Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması konusunda halkı uyardı.
1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
Çarşamba gününden itibaren 1 haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:
Ankara sıfırın altında 8, İstanbul sıfırın altında 1, İzmir 1, Konya sıfırında altında 8, Antalya 3, Bolu sıfırın altında 10, Samsun sıfırın altında 3, Trabzon sıfırın altında 2, Erzurum sıfırın altında 20, Diyarbakır ise sıfırına altında 5 derece.
İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ