İSTANBUL VE ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşmesi, Ankara ve İstanbul'da da kar yağışının görülmesi bekleniyor.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor



