İzmir’de bugün planlı su kesintileri gerçekleşecek. İZSU, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saat dilimlerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İzmirli vatandaşlar, duyurulan kesinti programı çerçevesinde gün boyu farklı bölgelerde su alamayacak. İşte 17 Eylül Çarşamba günü İZSU tarafından duyurulan su kesintisi saatleri ve etkilenecek ilçeler.

2 /5 ALİAĞA KÜLTÜR 17.09.2025 saat 09:29 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KÜLTÜR MAH SU VERİLEMİYOR.

3 /5 BEYDAĞ AKTEPE 17.09.2025 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ AKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

4 /5 KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI 17.09.2025 saat 09:13 ile 14:13 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OSMANİYE MAHALLESİ DELEZEYOLU SOKAKTA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KINIK İLÇESİ MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANCAKTIR.