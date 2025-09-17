Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İZSU, 17 Eylül Çarşamba bugün İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı

İZSU, 17 Eylül Çarşamba bugün İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı

09:3717/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2025 İZSU sular saat kaçta gelecek?</u></em></strong></p>
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2025 İZSU sular saat kaçta gelecek?

İzmir’de bugün planlı su kesintileri gerçekleşecek. İZSU, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saat dilimlerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İzmirli vatandaşlar, duyurulan kesinti programı çerçevesinde gün boyu farklı bölgelerde su alamayacak. İşte 17 Eylül Çarşamba günü İZSU tarafından duyurulan su kesintisi saatleri ve etkilenecek ilçeler.

İzmir’de bugün planlı su kesintileri yaşanacak. İZSU, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saatler arasında su kesintisi uygulanacağını bildirdi. İzmir’de ikamet eden vatandaşlar, kesinti programına göre gün içinde farklı bölgelerde susuz kalacak. İşte 17 Eylül Çarşamba günü İZSU’nun duyurduğu su kesintisi listesi ve etkilenecek ilçeler.

ALİAĞA KÜLTÜR 17.09.2025 saat 09:29 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KÜLTÜR MAH SU VERİLEMİYOR.

BEYDAĞ AKTEPE 17.09.2025 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ AKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI 17.09.2025 saat 09:13 ile 14:13 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OSMANİYE MAHALLESİ DELEZEYOLU SOKAKTA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KINIK İLÇESİ MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANCAKTIR.

KİRAZ YENİ 17.09.2025 saat 09:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

#İZSU
#İZSU su kesintisi
#İzmir
#Kiraz
#Beydağ
#Kınık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye Ocak zamlı 4 formül tek tek açıklandı: 16.881 TL maaş alan SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için tablo değişiyor