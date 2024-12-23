Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de toplanacak Kabine, yoğun bir gündemle bir araya geliyor. Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı, memur ve emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeler, enflasyonla mücadele, ekonomik gelişmeler ile iç ve dış siyasetteki son durum ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleşecek Kabine Toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Kabine’de asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele ve iç-dış siyasetteki son gelişmeler masaya yatırılacak. Vatandaşlar, kritik toplantının başlangıç saatini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte detaylar ve gündem maddeleri…
BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 23 Aralık Pazartesi (Bugün) saat 15:00'te toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, enflasyon, ekonomideki son gelişmeler ve asgari ücret masaya yatırılacak en önemli konu başlıkları olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda asgari ücrete yönelik bir sunum yapması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat tam olarak bilinmiyor. Toplantının başlayacağı saat ve toplantı süresi belirleyici olacak.