Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleşecek Kabine Toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Kabine’de asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele ve iç-dış siyasetteki son gelişmeler masaya yatırılacak. Vatandaşlar, kritik toplantının başlangıç saatini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte detaylar ve gündem maddeleri…