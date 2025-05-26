Kabine Toplantısı belirli aralıklarla düzenleniyor. 12 Mayıs ardından yeni toplantının 26 Mayıs Pazartesi yapılması bekleniyordu ancak bu tarihte AK Parti MKYK toplantısı olacak. Toplantı tarihine dair resmi açıklama bulunmuyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Yargı Paketi, enflasyonla mücadele, bayram tatili Kabine'de ele alınacak mı? İşte detaylar...
Türkiye gündemini yakından takip edilen milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalarına başladı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı en son 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşti. Toplantının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi. Terör örgütü PKK’nın kongresini toplamasının ardından feshini ilan etmesiyle yaşanan gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar oldu.
Bu hafta yani 26 Mayıs Pazartesi günü AK Parti MKYK toplantısı gerçekleşecek. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılmayacak. Toplantının yapılacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama ise gelmedi.
GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?
Yeni Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, 10. Yargı Paketi, terörle mücadele ve "Terörsüz Türkiye" hedefi ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca, uluslararası gelişmeler de toplantının kritik başlıkları arasında bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bu konular, Türkiye'nin hem iç hem dış politikasında önemli kararların alınacağı sinyalini veriyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bayram tatilinin 9 gün olması ile ilgili beklentiler nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'ndaydı. Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinde kamu çalışanlarının izinlerine ilişkin paylaşım yapmıştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.
Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusunda net bir tarih verilmiş değil. Beklentiler 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihinde yatacağı yönünde...
AF YASASI SON DURUM NE?
16 Mayıs'ta Hatay’ın Erzin ve Samandağ ilçelerine yapılacak olan yeni adliye binalarının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer alacağını belirterek, “Yeni yargı paketi, ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili dezenformasyona yönelik haberlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."