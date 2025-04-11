Kademeli emeklilik, Bağkur prim eşitleme, staj ve çıraklık sigortası... Torba yasa için detaylar sıralandı

BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ 7.200’E İNİYOR

Torba Yasa teklifinde yer alan kritik maddelerden biri, Bağ-Kur’luların prim gün sayısına yönelik. Halen 9.000 gün prim ödemesi gereken Bağ-Kur sigortalılarının, yasa çıktığında 7.200 günle emekli olmasının önü açılacak. Bu düzenleme, esnaf ve küçük işletme sahipleri başta olmak üzere pek çok kişiye 5 yıl erken emeklilik imkânı tanıyacak.