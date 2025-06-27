Kademeli emeklilik için şart değişti mi, kimler yararlanacak? 2000-2008 arasında sigortaya olanlar...

EYT düzenlemesiyle emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm sağlanırken, şimdi gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan milyonlarca çalışan, yaş şartından kaynaklanan emeklilik farkının giderilmesini talep ediyor. Yeni düzenlemeyle adaletin sağlanması ve emeklilikte fırsat eşitliğinin oluşturulması bekleniyor.
EYT kapsamına giremeyen sigortalı çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılıyla birlikte gündeme taşınan sistem, yaş ve prim gün şartını kademeli olarak tamamlayanlara emeklilik imkânı sunuyor. Kademeli emeklilik nedir, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları neler gibi sorular, son günlerde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşına gelmeden önce, çalışma sürelerini esneterek emeklilik sürecine adım atmaları için sağlanan bir düzenlemedir.
Bu uygulama, emeklilik yaşını doldurmuş fakat aktif çalışmaya devam etmek isteyen bireylerin, iş yüklerini kademeli olarak azaltmalarına olanak tanır. Bu sistem, emekli olmayı bekleyen çalışanların daha verimli bir geçiş yapmalarını sağlarken, iş gücünün yaşlanmasıyla ilgili yaşanan zorlukları da hafifletir.
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, ÇIKACAK MI?
EYT hakkından faydalanarak emekli olmalarına imkan tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşına bağlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi.
Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz” dedi.