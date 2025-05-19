Emeklilik sisteminde kapsamlı bir değişiklik beklentisi, özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için yeniden gündeme geldi. 8 Eylül 1999 ile 2008 sonrası sigorta girişi olanlar, kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeleri merakla takip ediyor. Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, prim gün sayısında indirime gidilmesini öngörürken, AK Parti kanadından gelen “adil ve sürdürülebilir sistem” vurgusu beklentileri daha da artırdı. Henüz resmi bir yasa tasarısı bulunmazken, hükümetin atacağı olası adımlar kamuoyunda yakından izleniyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsayacak, sistemde neler değişebilir? İşte konuya dair son durum ve beklentiler…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan ve 2000 sonrası sigortalı olan milyonlarca çalışan, gözünü bu kez kademeli emeklilik düzenlemesine çevirdi. Çalışma hayatında uzun yıllar geçirmesine rağmen emekliliğe erişemeyen vatandaşlar, yaş şartı olmadan kademeli emeklilik için atılacak adımları yakından takip ediyor. Son günlerde Meclis’e sunulan teklif ve artan kamuoyu baskısı, "Kademeli emeklilik geliyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Sosyal güvenlik uzmanları ise olası düzenlemenin, belirli prim gününü tamamlayanların kademeli yaş şartıyla emekli olmasına imkan sağlayabileceğini belirtiyor. Peki, kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? Şartlar neler olabilir? Meclis gündeminde ne var? İşte merak edilen son gelişmeler ve senaryolar…
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınırken, kademeli emeklilik beklentisi de gündemdeki yerini koruyor. Emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağına ilişkin sorular artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair net bir açıklama yaptı.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusunda, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.