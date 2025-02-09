Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) kapsamında 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçinin destekleneceğini açıkladı. Peki çalışan kadanlara 20 bin 745 TL ne zaman verilecek? Kadın çalışanlara çocuk desteği ne kadar, destekten kimler yararlanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nden (Women-Up II) 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını açıkladı. İşte Çalışan annelere 2025 yılı destekleri.
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.
Çalışan anneye ne kadar destek verilecek?
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak. Aylık destek miktarı 20 bin 745 TL, toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL” dedi.
Çalışan kadınlara çocuk desteği ne kadar, kimler çocuk desteği alacak?
Tam zamanlı çalışan annelere aylık 18 bin 926 lira, yarı zamanlı çalışan annelere aylık 9 bin 462 lira verilecek. Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan ve tam zamanlı çalışan anneler 20 bin 779 lira alacak.
Aynı şartlardaki yarı zamanlı çalışan anneye destek 11 bin 317 lira olacak. Destekten faydalanmak isteyen annelerin 2 yaşını aşmamış çocuğu olması gerekiyor.
Çalışan anneye destek şartı nedir, başvuruyu hangi illerde oturanlar yapacak?
Çocuk ile annenin aynı evde yaşaması şartı aranıyor. Başvuruları sadece İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet edenler yapabiliyor. Destek, çalışan annelerin iş hayatından çıkmaması için hayata geçiriliyor.
Proje sadece bakıcı istihdam eden anneleri kapsıyor. Bakıcının ücretinin de en az asgari ücret düzeyinden ödenmesi gerekiyor. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresinden ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.