Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 5-6-7 Şubat olarak açıklandı. Halka arzda, toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunulacak. Kalyon PV halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar.
Sermaye Piyasa Kurulu Kalyon Güneş halka arzının başvurusunu onayladı. KLYPV koduyla satışa çıkacak olan hisse açıklanan tarihler arasında talep toplayacak. Peki, Kalyon PV halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, KLYPV halka arz sürecine ilişkin detaylar...
Kalyon PV halka arz talep toplama tarihleri ne zaman?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecek. Bu süreçte, pay başına 70,30 liradan talep toplanacak.
Kalyon PV hangi bankalarda var?
KLYPV hisse koduyla satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek.
Kalyon PV kaç lot dağıtacak?
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin liderlik ettiği halka arzda, toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunulacak. Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin liradan 411 milyon 441 bin 18 liraya yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak gerçekleşecek.
Pay başına satış fiyatı 70,30 lira olarak belirlenen 3,3 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın yüzde 78'i (36 milyon 141 bin 18 lira nominal) sermaye artırımı, yüzde 22'si (10 milyon 193bin 621 lira nominal) ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile dağıtım yapılacak.
Halka arz gelirlerinin yüzde 25'i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30'u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.
Açıklamada görüşlerin yer verilen Kalyon PV'nin Üst Yöneticisi Dr. İhsan Kulalı, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına en büyük katkı veren şirketlerden biri olduklarını belirterek, 'Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle, bir yandan güneş teknolojileri iyileştirme yatırımları ve kapasite kullanımını yükseltmeye yönelik yatırımlar yaparken, diğer taraftan geniş bir yatırımcı kitlesiyle güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakacağız.' ifadelerini kullandı.