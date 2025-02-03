Halka arz gelirlerinin yüzde 25'i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30'u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Kalyon PV'nin Üst Yöneticisi Dr. İhsan Kulalı, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına en büyük katkı veren şirketlerden biri olduklarını belirterek, 'Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle, bir yandan güneş teknolojileri iyileştirme yatırımları ve kapasite kullanımını yükseltmeye yönelik yatırımlar yaparken, diğer taraftan geniş bir yatırımcı kitlesiyle güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakacağız.' ifadelerini kullandı.