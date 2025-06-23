Kamu alımları kapsamında, çeşitli kamu kurumları personel alımı yapmaya devam ediyor. Eğer kamu personel alımı ile ilgileniyorsanız, hangi kamu kurumu alım yapıyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız, düzenli olarak yayınlanan duyuruları takip etmenizde fayda var. Özellikle, birçok kamu kurumu, yılın belirli dönemlerinde farklı branşlarda personel istihdamı için alım yapmaktadır. Bu alımlar, kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvurularınızı kaçırmamak için hangi kurumun alım yaptığına dair güncel bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.