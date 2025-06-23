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Kamu iş ilanları: KPSS'li ve KPSS şartsız memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuru şartları ile tarihleri ile ilgili detaylar

Kamu iş ilanları: KPSS'li ve KPSS şartsız memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuru şartları ile tarihleri ile ilgili detaylar

10:5123/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Kamu personel alımı iş ilanı</p>
Kamu personel alımı iş ilanı

Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında, farklı pozisyonlarda ve unvanlarda kamu memur-işçi alımı yapılmakta. Bu alımlar, sınavlar, mülakatlar veya sözleşmeli personel alımı gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu haberimizde, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı yapan bakanlıklar, üniversite, belediye, kamu kurumları kadrolar ve kontenjanlar…

Memur olmak isteyen ancak KPSS sınavına girmek zorunda kalmak istemeyenler için müjde! Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS’siz personel alımı yapmaktadır. İŞKUR'u takip ederek, Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumun ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak. Resmi Gazete iş ilanları ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak iş ilanı yayınlamakta.

Kamu alımları kapsamında, çeşitli kamu kurumları personel alımı yapmaya devam ediyor. Eğer kamu personel alımı ile ilgileniyorsanız, hangi kamu kurumu alım yapıyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız, düzenli olarak yayınlanan duyuruları takip etmenizde fayda var. Özellikle, birçok kamu kurumu, yılın belirli dönemlerinde farklı branşlarda personel istihdamı için alım yapmaktadır. Bu alımlar, kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvurularınızı kaçırmamak için hangi kurumun alım yaptığına dair güncel bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.

KPSS şartı aranmaksızın yapılan kamu personeli alımları, hem iş arayanlar hem de kamu kurumları için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, memur ve işçi pozisyonlarında çeşitli seçenekleri beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurarak kariyerinizi devlet hizmetinde sürdürebilirsiniz. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 16-27 Haziran

Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı 17-23 Haziran

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü eski hükümlü işçi alımı 23-27 Haziran

Yargıtay personel alımı 20-27 Haziran

Türkiye Uzay Ajansı sözleşmeli personel alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 20 Haziran 4 Temmuz

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı 23 Haziran 4 Temmuz

Danıştay Başkanlığı bilişim personeli alımı 20 Haziran 6 Temmuz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alımı 26 Haziran 10 Temmuz

Uludağ Alan Başkanlığı personel alımı 8-22 Temmuz

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Ege Üniversitesi öğretim elamanı alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Kırıkkale Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi 23 Haziran 7 Temmuz

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımı 23 Haziran 7 Temmuz

Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.

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