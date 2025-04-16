Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren '2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmeleri hızla devam ediyor. Toplu sözleşme sürecinde gözler bugünkü toplantıya çevrildi. TÜHİS’in, işveren adına ilk zam teklifini saat 14.00’te Hak-İş ve Türk-İş’e sunması bekleniyor. Peki işçi kesimi ne talep ediyor, işveren ne istiyor? İşte kamu işçileri toplu sözleşme zammı son durum gelişmeleri.
2025 kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işverenini temsilen TÜHİS ve işçi tarafını temsilen TÜRK-İş ve HAK-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geliyor. TÜHİS’in, işveren adına ilk zam teklifini saat 14.00’te Hak-İş ve Türk-İş’e sunması bekleniyor. Peki, 4-D Kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? Peki Kamu işçileri Toplu Sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM NEDİR?
HAK-İş ve Türk-İş’in ortak hazırladığı zam teklifi, 25 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmuştu. Bu teklifin ardından kamu işveren tarafı teklif üzerinde çalışmalarını sürdürmüş ve nihai aşamaya gelinmişti. Bugünkü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANINDA İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİ NEDİR?
Toplu sözleşme görüşmelerinde işçi tarafının talepleri oldukça net. Kamu işçileri, günlük brüt taban ücretin bin 800 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Ayrıca 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 oranında zam talep ediliyor. İzleyen 6’şar aylık dönemlerde ise yüzde 25 oranında zam ve yüzde 10 refah payı verilmesi teklif ediliyor.
Bugünkü toplantının ardından zam pazarlığının daha da hız kazanması ve tekliflerin karşılıklı değerlendirmeye açılması bekleniyor. TÜHİS’in sunacağı teklif, sürecin seyrini büyük ölçüde belirleyecek.
MEMUR ZAMMI İÇİN DE ÇERÇEVE OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de sadece kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarında 6 aylık zaman dilimlerinde 4 dönem belirleyici olacak.
Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Kamu Personel Sistemi (Tarihçe-Tespit-Teklif) Raporu, kamuoyuna paylaşıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, rapora ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu, doğru karar alabilen, etkili sonuçlar üreten ve hızlı sorun çözen personel sistemi tekliflerimizle, 11 bölümden oluşan Kamu Personel Sistemi: Tarihçe-Tespit-Teklif Raporumuzu oluşturduk. Kamu hizmetine alınmadan emeklilik sürecine kadar bir bütün olarak teşkilat biçimleri, görev ve sorumluluklar, haklar ve yasaklar, disiplin hükümleri, temel ilkeler, terfi ve kariyer planlaması, kadro ve statüler, mali ve sosyal haklar, emeklilik sistemi, mülakatın kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki sorumluluk ve kamu görevlilerine yönelik şiddeti önleme konularında raporumuz detaylı bir içerik sunmaktadır" ifadelerini kullandı.
7'nci dönem Toplu Sözleşme'de, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesini hüküm altına aldıklarını aktaran Yalçın, "Toplu Sözleşme Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin aynı şekilde geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, çarşamba günü Meclis'te görüşülecek. Biz diyoruz ki; 'Ortada bir Toplu Sözleşme kararı var, iki tarafın da bu kanuna yönelik çekinceleri var. Emek tarafının gücünü, etkisini ve yetkisini kısıtlayan durumlar var. Bu kanun, torba yasada görüşülmesin, gelin eksikliklerini giderelim' diyoruz. Çarşamba günü Meclis'te kanun teklifini takip edecek, sadece iptal edilen hükümlerin değil, grev hakkının gelmesi, Toplu Sözleşme süresinin uzatılması ve adil bir Hakem Kurulu yapısının olması gerektiğini belirteceğiz" diye konuştu.