7'nci dönem Toplu Sözleşme'de, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesini hüküm altına aldıklarını aktaran Yalçın, "Toplu Sözleşme Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin aynı şekilde geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, çarşamba günü Meclis'te görüşülecek. Biz diyoruz ki; 'Ortada bir Toplu Sözleşme kararı var, iki tarafın da bu kanuna yönelik çekinceleri var. Emek tarafının gücünü, etkisini ve yetkisini kısıtlayan durumlar var. Bu kanun, torba yasada görüşülmesin, gelin eksikliklerini giderelim' diyoruz. Çarşamba günü Meclis'te kanun teklifini takip edecek, sadece iptal edilen hükümlerin değil, grev hakkının gelmesi, Toplu Sözleşme süresinin uzatılması ve adil bir Hakem Kurulu yapısının olması gerektiğini belirteceğiz" diye konuştu.