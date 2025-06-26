Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: 4D kamu toplu sözleşme zammı toplantısı ne zaman? 600 bin kamu işçisi...

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri milyonlarca kamu işçisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğu ortak zam talepleri sonrasında, taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS’in ev sahipliğinde masaya oturdu. Hükümetin, 600 bin kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifi geçtiğimiz haftalarda açıklanırken, şimdi gözler ikinci teklifin detaylarında. Peki, 4-D kamu işçilerine yapılacak zam ne zaman belli olacak? Yeni teklif açıklandı mı?
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri kritik aşamalardan geçerken, yeni zam teklifine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in taleplerini 27 Şubat’ta iletmesinin ardından, TÜHİS ile üç ayrı toplantı gerçekleştirildi. İlk zam teklifinin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte beklentiler yükselirken, işçi kesimi gözünü ikinci zam teklifine çevirdi. Peki, kamu işçileri için 4-D toplu sözleşme zammı ne zaman duyurulacak? İkinci teklif belli oldu mu?
İKİNCİ PAZARLIK İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan binlece kamu işçisi kendilerine yapılacak zam için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde TÜHİS'in açıkladığı ilk zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde ikinci tekliflerini bu hafta işçi tarafına ileteceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) 33'üncü yıl dönümü programına katıldı. Buradaki programın ardından Işıkhan, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam ettiğini belirterek, TÜİS aracılığıyla ilk teklifi geçen hafta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduklarını hatırlattı. Işıkhan, "Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik ve toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu süreç İnşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
MEMURLAR İÇİN AĞUSTOS AYINA İŞARET EDİLDİ
Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.