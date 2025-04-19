KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kamuda görev yapan 600 binden fazla 4-D'li işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci hız kazandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile masaya oturmak için gün sayıyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülecek görüşmelerde zam oranı ve sosyal haklar belirlenecek. TÜHİS’in önümüzdeki günlerde ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor. Gözler şimdi görüşmelerin başlayacağı tarihe ve açıklanacak ilk zam teklifine çevrilmiş durumda.
2025 yılı için kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı için kritik tarih yaklaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. Bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız” ifadelerini kullandı. Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde, 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan idari maddelerin büyük bölümü müzakere edilmişti. Şimdi ise gözler, kamu işvereninin zam teklifinde. Kamu çalışanlarının maaş artışının netleşeceği görüşmelerin bu süreçte yoğunlaşması bekleniyor.
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA | TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAMMI GÖRÜŞMELERİ SON DURUM NEDİR?
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.
Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 'ŞU AN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEYİZ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.
4D KAMU ÇALIŞANLARI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?
İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor. Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. İlk teklifin ardından da taraflar arasında müzakere süreci hızlanacak.
DİĞER TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.