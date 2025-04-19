KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar, yüzde kaç olacak?

4D KAMU ÇALIŞANLARI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor. Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. İlk teklifin ardından da taraflar arasında müzakere süreci hızlanacak.