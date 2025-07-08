KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON AÇIKLAMALAR: Kamu işçisine 3. teklif geldi mi, ne zaman, bu hafta açıklanacak mı?

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik dönemece girildi. Beşinci toplantının ardından işveren tarafı, Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) aracılığıyla zam tekliflerini sundu. Sürecin son adımında gözler artık hükümetin yapacağı nihai değerlendirmeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması merakla bekleniyor.
Toplu iş sözleşmesi süreci sona yaklaşıyor. Karayolları, hastaneler, enerji ve ulaştırma gibi birçok kamu kurumunda çalışan 600 bin işçi için yürütülen görüşmelerde artık son viraja girildi. Beş toplantının ardından TÜHİS aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiren taraflar, hükümetin sunacağı nihai teklifi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılacak açıklama, zam oranlarını ve yeni hakları netleştirecek.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 3. TEKLİF AÇIKLANDI MI?
TÜHİS tarafından yapılan geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olmuştu.
Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi 2025 için ilk 6 ay yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı.
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklifi ise henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını vermişti.
600 BİN KAMU ÇALIŞANI TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu işçisine toplu sözleşme zammı hakkında Yılmaz şunları söyledi;
"Kamu işçilerine son dönemde önemli artışlar sağladık. Kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz."