KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA: Kamu toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, oran açıklandı mı?

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ücret ve haklarını belirleyecek görüşmelerde üçüncü tur tamamlanırken, gözler artık nihai kararda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarafların teknik düzeyde yoğun mesai yürüttüğünü belirtti. İşçi kesimi ise artan enflasyon karşısında maaşlara refah payı beklentisini yineledi. Kamu işçisi için yapılacak zam oranı, yüz binlerce ailenin ekonomik geleceğini doğrudan etkileyecek.
Toplu sözleşme masasında kritik viraj! Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş ve sosyal haklarını belirleyecek görüşmelerde üçüncü oturum geride kaldı. İşçi ve işveren temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın koordinasyonunda bir araya gelmeye devam ederken, ücret artışı ve sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok başlıkta teknik çalışmalar sürüyor. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise hâlâ yanıtını bulmadı: Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?
Kamu işçisinin zam görüşmesi ne oldu, anlaşma sağlandı mı?
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işlemeye devam ediyor. İşçi ve işveren tarafının katılımıyla üçüncü görüşme tamamlandı. Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelinecek. Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırılacak. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor. Görüşmede bir sonraki toplantının da tarihi netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söylemişti.
Türk-İş ve Hak-İş'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydemişti: "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz.
Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."
Kamu işçi zammı işçi kesimi talepleri nedir?
Şu ana kadar yapılan görüşmelerde idari konuların büyük kısmında uzlaşma sağlandığı bildirildi. Kamu işçileri günlük en düşük ücretin, bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi. Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.
Kamu toplu işçi sözleşmeli sonucu memur zammı toplu sözleşme görüşmelerini nasıl etkileyecek?
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de sadece kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarında 6 aylık zaman dilimlerinde 4 dönem belirleyici olacak.