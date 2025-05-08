Kamu işçisi zammı son dakika: 4-D kamu çalışanı toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, yüzde kaç oldu?

Kamuda görev yapan 600 binden fazla 4-D statüsündeki işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde kritik süreç devam ediyor. Son toplantıda zam talepleri yeniden masaya yatırılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Maksimum memnuniyeti yaratmaya gayret edeceğiz” açıklamasıyla beklentileri yükseltti. Kamu işçileri şimdi gözlerini, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek yeni zam oranına çevirdi. Açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.
Kamuda çalışan 600 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde gözler zam oranlarına çevrildi. 4-D statüsündeki kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak artış için işçi ve işveren tarafı masada. Süreç devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, çalışanları memnun edecek bir oranda uzlaşmak için çalıştıklarını belirtti. Kritik görüşmelerin ardından yeni zam oranının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN TÜRK'te kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
"600 bin işçinin öncelikle, ücretinin belirleneceği, kamu işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Yalnız, bu süreç çok taraflı, çok kapsamlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmek gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, sosyal diyalog bizim en önemli başlangıç. Aynı zamanda kurumsal dengeyi de hazırlıkları, çalışmaları yaparken de kurumsal dengeleri de gözetlememiz gerekiyor. Özellikle enflasyon verileri, bunun yanında kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi konulara da biz dikkat ediyoruz. Aynı zamanda işçilerimizin alın teri, kurumadan karşılığının eksiksiz olarak verilebileceği bir yapı kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi emeği koruyan, aynı zamanda real ekonomiyi de gözetecek bir dengeyi sağlamaya gayret ediyoruz. Türk-İş ve Hak- İş bize tekliflerini ilettiler. Tabii o komisyonun kendi içinde bir çalışma sistemi var.
Belirli zaman aralıklarında bir araya geliyorlar ama bu süreç tabii belli bir dönem sonra belli bir noktada uzlaşmayla neticeleneceğini de tahmin ediyorum. İnşallah masadan ayrılırken de işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, bu toplu iş sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz.
Ağustos ayında da özellikle kamu görevleri, memurlarımız ve sözleşmeli personelimiz için de 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreçlerini geçeceğiz. Ağustos ayında çünkü yasa gereği Ağustos ayında yapılıyor bu süreç.
Sonuçta hem işçimizle hem de memurlarımızla bu süreci gerçekleştirirken çalışma barışını koruyarak tüm taraflarda maksimum memnuniyeti yaratacak, aynı zamanda ekonomik dengeleri de gözeteceğimiz adil ve sürdürülebilir çözümler yönetmeyi gayret edeceğiz. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak geçen yıl hatırlarsanız toplu sözleşme süreçlerini memurlarımızla 2023 yılında gerçekleştirmiştik. Orada da yine sosyal diyalogla memurlarımızla, sendikalarımızla, konfederasyonlarımıza bir araya gelerek bu ücret artışını belirledik. İnşallah bu yılı da başarıyla nihayete erdireceğiz."