Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında, farklı pozisyonlarda ve unvanlarda kamu memur-işçi alımı yapılmakta. Bu alımlar, sınavlar, mülakatlar veya sözleşmeli personel alımı gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu haberimizde, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı mart ayı iş ilanlar kadrolar ve kontenjanlar…
Memur olmak isteyen ancak KPSS sınavına girmek zorunda kalmak istemeyenler için müjde! Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS’siz personel alımı yapmaktadır. İŞKUR'u takip ederek, Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumun ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak. Resmi Gazete iş ilanları ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak iş ilanı yayınlamakta.
Kamu alımları kapsamında, çeşitli kamu kurumları personel alımı yapmaya devam ediyor. Eğer kamu personel alımı ile ilgileniyorsanız, hangi kamu kurumu alım yapıyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız, düzenli olarak yayınlanan duyuruları takip etmenizde fayda var. Özellikle, birçok kamu kurumu, yılın belirli dönemlerinde farklı branşlarda personel istihdamı için alım yapmaktadır. Bu alımlar, kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvurularınızı kaçırmamak için hangi kurumun alım yaptığına dair güncel bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki Kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.
KPSS şartı aranmaksızın yapılan kamu personeli alımları, hem iş arayanlar hem de kamu kurumları için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, memur ve işçi pozisyonlarında çeşitli seçenekleri beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurarak kariyerinizi devlet hizmetinde sürdürebilirsiniz. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık
Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 25 Kasım 10 Aralık
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık
TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık
Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak 25 Kasım 10 Aralık
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 25 Kasım 10 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 25 Kası 10 Aralık
Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık
Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık
Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık
Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık
Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde 1.100 ofis çalışanı işe alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.