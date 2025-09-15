TÜİK'e personel alımı başvurusu ne zaman?

TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetişimi daire başkanlıklarında tam zamanlı istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için de sınav yapılacak.

e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 1 Eylül saat 18.00'e kadar sürecek.