Kamu kurumları personel alımlarını sürdürüyor. Farklı şehirlerde ve çeşitli pozisyonlarda sürekli, engelli ve eski hükümlü işçi alımı için ilanlar yayımlandı. Başvuruya açılan kurumlar arasında TÜİK, TÜBİTAK, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bulunuyor. İşte kamu işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri, şartlar ve yayımlanan ilanların tüm detayları.
Kamu işçi alımı başvuru tarihleri ve koşulları
Kamu kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde, deniz trafik operatörü olarak görev yapacak 3 personel alınacak. Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebiliyor. Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
TÜİK'e personel alımı başvurusu ne zaman?
TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetişimi daire başkanlıklarında tam zamanlı istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için de sınav yapılacak.
e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 1 Eylül saat 18.00'e kadar sürecek.
Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek. Uygulamalı ve sözlü sınavlar 22-25 Eylül döneminde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.
TÜBİTAK , İŞKUR üzerinden 318 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 18.09.2025 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 29.09.2025 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim KuruluKariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı da 230 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 10.09.2025 tarihinde başlayıp, 21.09.2025 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden eDevlet şifresi ileelektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
