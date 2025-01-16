Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yeni bir uygulama başlatarak, Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerden ömür boyu ücretsiz yararlanma imkanı sunuldu. Sağlık Bakanlığı işletme izni verilen kaplıca tesisleri listesini paylaştı. İşte emeklilerin ücretsiz faydalanabileceği termal tesislerin tam listesi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),emekliler için sosyal destek paketini duyurmuştu. Yeni gelen hizmette ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kaplıca tesislerinde emekliler ve aileleri, belirli sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz yararlanabilecek.SGK'nın yeni uygulaması kapsamında, kaplıca tedavileri emeklilere ve eşlerine ücretsiz sunulacak. Peki kaplıca tedavisini SGK karşılıyor mu? Termal tesisleri emekliye ücretsiz mi? Emeklilerin ücretsiz yararlanılabilecek termal tesisler hangileri nerede? SGK kaplıca şartları neler? İşte emeklilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği termal tesislerin tam listesi.
Emeklilerin kaplıca tedavisi Başvuru nereden nasıl yapılacak?
Hizmetten ücretsiz şekilde faydalanmak isteyen emekliler, SGK’ya veya yetkili sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmalılar. Başvurular, emeklilerin sağlık durumuna göre hangi kaplıca tedavisinin uygulanacağına dair karar vermek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Kaplıca tedavi için sağlık raporu şart mı?
Kaplıca tedavisi için başvuran emeklilerden, sağlık raporu alması istenecek. Sağlık raporu, emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun tedavi yönteminin seçilmesini sağlayacak.
Emeklilerin ücretsiz yararlanılabilecek termal tesisler hangileri nerede?
Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen ve emeklilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği termal tesislerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.