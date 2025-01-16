Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),emekliler için sosyal destek paketini duyurmuştu. Yeni gelen hizmette ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kaplıca tesislerinde emekliler ve aileleri, belirli sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz yararlanabilecek.SGK'nın yeni uygulaması kapsamında, kaplıca tedavileri emeklilere ve eşlerine ücretsiz sunulacak. Peki kaplıca tedavisini SGK karşılıyor mu? Termal tesisleri emekliye ücretsiz mi? Emeklilerin ücretsiz yararlanılabilecek termal tesisler hangileri nerede? SGK kaplıca şartları neler? İşte emeklilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği termal tesislerin tam listesi.