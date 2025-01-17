Karne Almaya Gitmezsek Ne Olur?





Karne almaya gitmeyen öğrenciler için herhangi bir resmi yaptırım bulunmuyor. Karneler, okullarda belirli bir süre saklanıyor ve daha sonra öğrenci ya da velisi tarafından alınabiliyor. Ancak karnelerin dağıtıldığı gün, öğretmenlerle birebir görüşme yaparak akademik durum değerlendirmesi yapılması açısından önemli bir fırsat sunuyor.