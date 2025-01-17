17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemini tamamlayacak. Öğrenciler cuma günü karne alıp yarıyıl tatiline başlayacak. Peki, bugün okullarda karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Sabahçı ve öğlenciler için karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte ayrıntılar...
2024-2025 Eğitim yılı 1. Dönemi'nin sona ermesine birkaç gün kala, 17 Ocak 2025 Cuma günü karne dağıtımı yapılacak.
KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.
Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
Veli veya Arkadaş Karnemi Alabilir mi?
Karnelerin bir başkası tarafından teslim alınması, tamamen okul yönetmeliklerine bağlı bir durum. Bazı okullar, velilerin yazılı izin dilekçesiyle karneleri almasına izin verebiliyor. Ancak, arkadaşlara karne teslim edilmesi genellikle mümkün olmuyor. Eğer karne günü okula gitme imkanınız yoksa, durumu önceden okulunuza bildirerek alternatif bir çözüm arayabilirsiniz.
Karne Almaya Gitmezsek Ne Olur?
Karne almaya gitmeyen öğrenciler için herhangi bir resmi yaptırım bulunmuyor. Karneler, okullarda belirli bir süre saklanıyor ve daha sonra öğrenci ya da velisi tarafından alınabiliyor. Ancak karnelerin dağıtıldığı gün, öğretmenlerle birebir görüşme yaparak akademik durum değerlendirmesi yapılması açısından önemli bir fırsat sunuyor.
15 Tatil ne zaman bitecek?
Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ne zaman başlayacak?
İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.